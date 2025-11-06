C’est tendu au FC Barcelone

Les temps sont durs au FC Barcelone. Le spectaculaire match nul vécu hier soir sur la pelouse du Club Bruges (3-3) ne risque pas s’arranger les choses. Le club catalan aurait même pu s’incliner sans la décision généreuse de l’arbitre de refuser le 4e but dans le temps additionnel à Vermant pour une faute franchement contestable sur Szczesny. Le Polonais s’était mis en difficulté tout seul… Le retour de Joan Garcia fera du bien à cette équipe qui a encaissé 31 buts lors des 16 dernières rencontres disputées avec l’ancien gardien de la Juventus.

Comme l’an passé, c’est la défense qui est pointée du doigt. En 15 matchs officiels joués cette saison, le Barça a pris 20 buts. C’est le pire bilan au XXIe siècle. Tout le monde le sait au sein de l’équipe, mais personne ne trouve la solution pour y remédier. «On n’a pas assez pressé au milieu. Et si on ne gagne pas les duels, c’est difficile pour la défense de contenir les joueurs rapides. Il faut tout analyser, parler aux joueurs et essayer de faire mieux» a expliqué Hansi Flick en conférence de presse, refusant au passage de changer son modèle de jeu inspiré de l’ADN du Barça. Même la grande performance de Lamine Yamal passe un peu inaperçue ce matin.

Les problèmes s’accumulent

«Nous savons défendre dans les 30 derniers mètres, mais nous restons fidèles à notre philosophie car nous pouvons faire mieux. Sans intensité, aucune chance, surtout en Ligue des Champions». «On perd le ballon dans des zones dangereuses et ça profite à l’adversaire. Il faut absolument corriger ça», abondait Eric Garcia avec son nez en sang. Après avoir reçu tant d’éloges la saison dernière, Hansi Flick est cette fois critiqué. Les petites tensions nées ici ou là dans le vestiaire et les rumeurs d’un départ, vite démenties, sont tout de même les signes que quelque chose ne va pas.

«Le problème, c’est que nous avons beaucoup de choses à ajuster. Nous le savons. Nous y travaillons, mais nous ne le mettons pas en pratique sur le terrain, taclait à son tour Frenkie de Jong. Nous sommes faibles en contre-attaque, en raison de problèmes de marquage ou de positionnement défensif. (…) Il faut oublier l’année dernier. Nous n’étions pas la meilleure équipe d’Europe non plus. Nous n’avons pas gagné la Ligue des Champions et nous avons encaissé trop de buts. Ce n’est pas le seul facteur mais si vous encaissez trois buts, il est difficile de gagner…» Le vestiaire commence à douter.