Carlos Vicens a dévoilé son groupe pour le déplacement de l’Olympique lyonnais sur la pelouse du LOSC, ce samedi soir (20h45), dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Pour son premier rendez-vous sur le banc lyonnais, le technicien espagnol a retenu 21 joueurs, dont plusieurs jeunes éléments. Kaïl Boudache, Alejandro Gomes Rodriguez et Himbert figurent notamment dans la liste, aux côtés de cadres comme Corentin Tolisso, Moussa Niakhaté et Nicolás Tagliafico, de retour après la trêve internationale.

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En revanche, Clinton Mata ne sera pas du voyage dans le Nord. Le défenseur angolais est forfait en raison d’une gêne musculaire, tandis que l’OL doit également composer avec les absences de Tyler Morton, Pavel Sulc, Mohamed Ouédraogo et Loïs Openda. Malgré ces indisponibilités, les Lyonnais pourront compter sur plusieurs retours et devront tenter de lancer l’ère Vicens par un résultat positif face à une équipe lilloise installée dans le haut du classement.