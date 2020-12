OM : André Villas-Boas, priorité de Pablo Longoria

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir gérer certains dossiers chauds. Du côté des joueurs, il va falloir prolonger Florian Thauvin, en fin de contrat et qui peut s'engager ailleurs gratuitement pour la saison prochaine. Mais André Villas-Boas, qui est peut-être le principal atout de l'effectif olympien, sera aussi à gérer. Une prolongation de son contrat pourrait bien être une priorité.

La suite après cette publicité

C'est en tout cas ce qu'a dit Pablo Longoria à La Provence : « je suis très content avec lui. Comme je l'ai dit, c'est un coach de très haut niveau. C'est la personne parfaite pour continuer notre projet, c'est le bon coach pour le futur du club. On a commencé à parler, j'ai discuté avec ses agents, je suis allé au Portugal, ils sont venus ici. L'intention est de poursuivre ensemble, on doit trouver la façon de le faire. Dans ma tête, la priorité est de voir comment on peut continuer ensemble ». Une belle déclaration de confiance.