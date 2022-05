Nice - Nantes : les compositions de la finale de la Coupe de France

La Coupe de France édition 2022 se termine ce soir avec la finale entre l'OGC Nice et le FC Nantes. D'un côté, on retrouve les Aiglons avec Marcin Bulka dans les cages derrière Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Melvin Bard. L'entrejeu est occupé par Hicham Boudaoui, Khéphren Thuram, Pablo Rosario et Amine Gouiri. Enfin, Andy Delort et Kasper Dolberg sont associés en attaque.

De son côté, le FC Nantes s'articule dans un 3-4-3 avec Alban Lafont comme dernier rempart. Devant lui, Jean-Charles Castelletto, Andrei Girotto et Nicolas Pallois composent la défense. Les rôles de pistons reviennent à Marcus Coco et Quentin Merlin alors que Samuel Moutoussamy et Pedro Chirivella sont dans l'entrejeu. Enfin, Ludovic Blas et Moses Simon accompagnent Randal Kolo Muani en attaque.

Les compositions

OGC Nice : Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, Bard – Boudaoui, Rosario, Thuram, Gouiri - Delort, Dolberg

FC Nantes : Lafont - Castelletto, Girotto, Pallois – Coco, Moutoussamy, Chirivella, Merlin – Blas, Kolo Muani, Simon