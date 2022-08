OM : Jordan Veretout s'exprime enfin

Depuis quelques jours, une polémique entoure la venue de Jordan Veretout. Nous avons déjà, à Foot Mercato, tenté d'expliquer ces histoires. Cette fois, depuis ce vendredi soir, le milieu de l'AS Roma est devenu officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille. Ni une, ni deux, il était présenté très rapidement pas Pablo Longoria.

Aucune question pour le président, qui a expliqué dans son préambule : « quand on s'est parlé, c'était un moment complique pour beaucoup de questions. Vous m'avez vu dans un moment de difficulté. Il faut être empathique. Tout s'est plutôt mieux passé, publiquement. Mais nous sommes ici pour parler de football et on le monde olympien doit être très content de ce qu'on fait. Jordan est l'un des meilleurs joueurs français ».

Veretout ne cautionne pas

On se disait alors qu'on pourrait peut-être poser quelques questions au joueur. Oui, c'était possible, mais seulement deux. La première sur le fait qu'il était pisté par les Phocéens depuis de nombreuses années, la seconde, évidemment, sur le climat qui entourait sa signature et donc la polémique. Le milieu a répondu.

« Je suis ici pour jouer au foot. Ce sont des moments difficiles et compliqués. Je ne cautionne pas de tels faits. Je ne rentre pas dans cette histoire. Je suis à l'OM pour jouer au football et passer de bons moments avec le groupe ou à l'extérieur avec les gens au Vélodrome. Je suis quelqu'un d'apprécié généralement. En Italie, on m'appréciait. Je suis joyeux. Je suis ici pour jouer au foot. Avoir de grands résultats ici et des émotions. J'en ai vécu l'année dernière. Et je veux continuer et de vivre ça ici ç l'OM, ça doit être magique. Je me battre pour gagner des titres », a-t-il expliqué. Voilà pour le joueur dont le contrat devrait être envoyé avant ce soir minuit et donc possiblement qualifié pour le match de dimanche.