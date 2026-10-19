L’OM condamne le pillage d’une boutique à Marseille lors des manifestations du 17 octobre

Ce lundi, l’Olympique de Marseille a condamné "avec la plus grande fermeté" les actes de violence et de pillage dont sa boutique officielle de la Canebière a été victime ce week-end, en marge des manifestations du 17 octobre. Dans un communiqué publié lundi matin, le club phocéen a exprimé sa solidarité envers son partenaire Puma, qui exploite le magasin : «l’Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence et de pillage dont sa boutique officielle de la Canebière a été la cible et exprime sa solidarité à son partenaire Puma, qui exploite cette boutique.» D’importants dégâts matériels ont contraint l’établissement à fermer temporairement ses portes.

La suite après cette publicité

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 L’Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence et de pillage dont sa boutique officielle de la Canebière a été la cible et exprime sa solidarité à son partenaire Puma, qui exploite cette boutique. La suite après cette publicité Plus d’infos 👉 https://t.co/NyHinvUj7T— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 19, 2026

Le club a également tenu à remercier les personnes mobilisées dès les premiers instants : «dans ces circonstances, l’Olympique de Marseille tient également à saluer et à remercier son partenaire Puma et ses collaborateurs, les équipes du club ainsi que l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées dès les premiers instants avec un engagement, un sang-froid et un professionnalisme exemplaires pour faire face à cette situation.» Si les autres boutiques officielles de l’OM restent ouvertes, aucune date de réouverture de celle de la Canebière n’a encore été annoncée. Pour rappel, la boutique du LOSC avait été également pillée ce week-end à Lille.