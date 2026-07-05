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Coupe du Monde 2026 : nouvelles révélations sur le carton rouge polémique de Folarin Balogun

Par Josué Cassé
Folarin Balogun @Maxppp

La décision de la FIFA d’annuler le carton rouge de Folarin Balogun risque de faire jaser ces prochaines heures. Ce dimanche soir, de nouvelles révélations sont d’ailleurs faites au sujet de ce revirement de situation.

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En effet, la Maison Blanche aurait passé un appel direct à Gianni Infantino de la FIFA pour examiner le carton rouge de Folarin Balogun. Des sources de la FIFA insistent, toutefois, sur le fait que l’influence de la Maison Blanche ne pouvait pas affecter la décision.

Pub. le - MAJ le
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