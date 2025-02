OM : Neal Maupay et Mason Greenwood en visite au FC Castellane

L’initiative méritait d’être saluée. Hier, une délégation de l’Olympique de Marseille a rendu visite au FC Castellane, club du 15e arrondissement de Marseille. Pablo Longoria, son Conseiller institutionnel et sportif Fabrizio Ravanelli, le Directeur du centre de formation Lasaad Hasni, mais aussi Neal Maupay et Mason Greenwood, étaient du déplacement.

L’occasion d’échanger avec les dirigeants et éducateurs du club, visiter les différentes infrastructures sportives du quartier, et observer la séance d’entraînement des U14 et U15, dirigée par trois éducateurs de l’OM. Maupay et Greenwood se sont par ailleurs prêtés au jeu des questions / réponses en anglais avec des jeunes, et ont même pris part à l’atelier finition lors de l’entraînement. Une expérience inoubliable pour les minots du FCC, et qui s’inscrit dans le cadre du projet de la fondation caritative de l’OM, Treizième Homme. En 2023, Marseille avait d’ailleurs été récompensé par l’UEFA pour son soutien apporté à la création et à la croissance du club.