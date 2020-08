Chelsea trouve enfin un accord avec le Bayer Leverkusen pour le transfert de Kai Havertz !

Chelsea n’a pas le temps. Avant la fin de la saison 2019/2020 de Premier League, le club londonien avait déjà bouclé les arrivées d’Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) et Timo Werner (RB Leipzig). Deux éléments pour lesquels les Blues ont déboursé près de 100 M€ (40 M€ pour Ziyech et 53 M€ pour Werner). Et ce n’est pas terminé, car l’équipe de Roman Abramovich confirme qu’elle compte réaliser un mercato estival 2020 de haut vol.

Ces dernières heures, Skysports a annoncé qu’une troisième recrue de choix était sur le point de rejoindre les rangs londoniens : Thiago Silva. A 35 ans, le futur ex-défenseur du Paris Saint-Germain est désormais libre de tout contrat et doit signer un contrat d’un an avec le quatrième du dernier classement de Premier League.

80 M€ + 20 M€ de bonus

Et cette journée de lundi est décidément folle du côté de Stamford Bridge. Sport Bild affirme en effet que le Bayer Leverkusen a enfin accepté la dernière proposition des Anglais pour son milieu de terrain Kai Havertz (21 ans, 17 buts et 9 passes décisives cette saison) !

Alors que les derniers échos indiquaient que le Bayer réclamait 90 M€ et que les Blues ne voulaient en offrir que 80 M€, le quotidien allemand affirme que la formation germanique va toucher 80 M€ plus 20 M€ de bonus. 10 M€ de bonus seraient liés à la participation de Chelsea en Ligue des Champions durant les cinq prochaines années. Les 10 M€ restants seraient débloqués en fonction des titres décrochés par les Londoniens jusqu’en 2025 (Premier League, FA Cup, Ligue des Champions).