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Ligue 1

PSG, Barça : on sait quand Ferran Torres prendra sa décision

Par Max Franco Sanchez
1 min.
ferran @Maxppp

Rester et prolonger au FC Barcelone ou signer au Paris Saint-Germain ? Ce sont les deux options qui s’offrent à Ferran Torres. Son bail en Catalogne expire dans un an, et le champion d’Europe en titre souhaiterait beaucoup l’attirer dans ses rangs, alors que son prix aurait été fixé à 50 millions d’euros.

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Comme l’indique Sport, le joueur devrait prendre sa décision au début du mois d’août, à son retour de vacances. Il devra alors communiquer au FC Barcelone s’il va prolonger son contrat, ou s’il souhaite quitter le club pour rejoindre Paris. Pour rappel, pour des contraintes liées au fair-play financier de la Liga, son nouveau contrat à Barcelone en cas de prolongation ne pourra entrer en vigueur qu’en septembre.

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