LOSC : un nouveau joueur inclus dans le deal Victor Osimhen

Victor Osimhen (21 ans) à Naples, cela ne fait plus aucun doute pour la presse italienne depuis plusieurs jours. Et alors que l'on attend l'officialisation du transfert, de nouvelles informations sur les modalités de l'accord entre les deux clubs ne cessent de pulluler. On apprenait ainsi il y a quelques jours que l'expérimenté portier international grec Orestis Karnezis (35 ans) pourrait débarquer chez les Dogues dans l'opération.

Hier, Sky Sport Italia et le Corriere dello Sport expliquent qu'un autre joueur ferait également le voyage vers Lille. Il s'agit du jeune défenseur central Claudio Manzi (20 ans), capitaine de la Primavera, aperçu notamment en Youth League la saison passée (4 apparitions). Un élément qui intégrerait dans un premier temps l'effectif U23 du LOSC.