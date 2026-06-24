Pronostics Suisse-Canada : le coup parfait à tenter ce 24 juin

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Rencontre sacrément intéressante et ouverte ce mercredi soir entre la Suisse et le Canada. Les deux équipes se partagent la première place du groupe avec 4 points après deux journées et s’affrontent donc pour la première place. Pour optimiser vos gains intelligemment, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de cette rencontre, à savoir : le pari "Les deux équipes marquent" coté à 2,80 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

Il faut dire que les deux formations se sont montrées plutôt joueuses depuis le début de la compétition. Elles ont toutes les deux concédé un nul d’entrée mais à chaque fois, elles méritaient un meilleur sort, avec de très nombreuses occasions. Des occasions qui se sont concrétisées lors de la deuxième journée, avec deux cartons : le 6-0 du Canada face au Qatar et le 4-1 de la Suisse face à la Bosnie-Herzégovine. Avec un homme fort de chaque côté. Jonathan David, auteur d’un triplé, et le jeune Johan Manzambi, 20 ans tout juste, épatant lors de son entrée en jeu contre la Bosnie. Pour l’instant, c’est le Canada qui occupe la première place du groupe B, grâce à un goal average favorable, et la Suisse devra s’imposer pour terminer en tête.

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