OL : ça se complique pour Rudi Garcia

Ce samedi, l'Olympique Lyonnais a une nouvelle fois été tenu en échec. Cette fois contre Lens. Une nouvelle fois, les Lyonnais ont été menés et sont revenus dans les dix dernières minutes de la rencontre grâce à une réalisation de Lucas Paqueta. Inutile de dire donc que les Rhodaniens avaient regardé avec une grande attention les rencontres de Monaco et de Lille, qui se jouaient un peu plus tôt dans le week-end.

Les deux concurrents se sont imposés (contre Metz et contre le Paris SG) et pour la première fois depuis un long moment, l'OL est tombé du trio de tête et se retrouve quatrième. Avec un calendrier extrêmement favorable, Monaco a une voie royale, pour ne pas dire princière, pour jouer une des trois places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions, voire le titre. Les Dogues, eux, vont probablement lutter jusqu'au bout pour la première place tout comme le Paris SG.

Seul Bernard Lacombe a connu pire

Par conséquent, les chances de voir l'OL se qualifier pour la prochaine C1 se sont amenuisées ce week-end. Mais ce qui semble le plus parlant, c'est surtout que l'entraîneur, Rudi Garcia, débarqué le 14 octobre 2019 en remplacement de Sylvinho, ne semble pas trouver de solutions pour redresser la barre. Et, pis encore, ce lundi matin, nous trouvons une statistique terrible concernant l'ex-entraîneur de l'OM et du LOSC.

En effet, le natif de Nemours a coaché son 50e match avec l'OL et il n'a obtenu que 92 points. Cela correspond au pire total d'un entraîneur de l'OL, après 50 matches, depuis Bernard Lacombe lors de l'année 1998. Autant dire la préhistoire. Il va vite devoir remobiliser ses troupes et finir la saison en boulet de canon s'il espère encore être prolongé, lui dont le bail arrive à son terme le 30 juin prochain.