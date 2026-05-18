Le Borussia Dortmund veut attirer deux ex-flops de l’OM

Suite au départ de Julian Brandt, le Borussia Dortmund compte s’activer cet été pour trouver son remplaçant. Et selon Sky Sport Germany, le club de la Ruhr multiplie les pistes, notamment en Ligue 1, pour trouver le joueur idéal. Prêté à Marseille lors de la seconde partie de saison, Ethan Nwaneri est retourné à Arsenal. Mais le milieu offensif anglais n’est pas enclin à rester à Londres et est ouvert à un départ. Mais les demandes élevées des Gunners pourraient bloquer tout transfert.

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Autre joueur énoncé par le média allemand et bien connu des suiveurs de l’OM : Matt O’Riley. Reparti cet hiver à Brighton après une première partie de saison plus que mitigée au sein du club phocéen, le milieu danois de 25 ans plaît également aux dirigeants du BvB. Sous contrat jusqu’en 2029, il est estimé entre 15 et 20 millions d’euros.