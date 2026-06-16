CdM 2026, Iran : un joueur iranien peut finalement rester aux Etats-Unis

Mehdi Torabi pourra finalement poursuivre la Coupe du monde 2026 sans contrainte administrative. L’attaquant iranien avait vu son visa américain expirer au lendemain du match nul face à la Nouvelle-Zélande (2-2). Une situation qui l’empêchait potentiellement de rejoindre les États-Unis pour les prochaines rencontres de la sélection.

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La Fédération iranienne a toutefois confirmé qu’un nouveau visa à entrées multiples lui a été délivré en coordination avec la FIFA. Le joueur de 31 ans est désormais autorisé à voyager librement avec ses coéquipiers entre le Mexique, où l’Iran a installé son camp de base, et les États-Unis, où se déroulent ses matches de groupe.