Real Madrid : la première de José Mourinho fait déjà sensation !

Le Real Madrid a officiellement lancé l’ère José Mourinho avec une première opposition face à Alcorcón. Pas encore considéré comme un match amical, cette « séance d’entraînement améliorée » face à une équipe madrilène de troisième division espagnole a livré quelques enseignements. Pour cette première, le technicien portugais a aligné un onze mêlant cadres et jeunes du centre de formation. Les quelques minutes ouvertes aux médias n’ont pas offert beaucoup d’occasions, mais la presse locale a surtout relevé une organisation plus proche d’un 4-3-3 que du 4-2-3-1 initialement évoqué. Camavinga évoluait en pointe basse du milieu, avec Arda Güler davantage impliqué dans l’animation offensive avant de s’excentrer lors du pressing.

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Déjà les premiers principes de José Mourinho

Au-delà des aspects tactiques, un mot revenait sans cesse depuis le bord du terrain : « intensité ». Les membres du staff l’ont répété à plusieurs reprises pendant l’échauffement, une exigence permanente qui symbolise déjà les méthodes de José Mourinho. Le Portugais, lui, n’est apparu sur la pelouse qu’une dizaine de minutes avant le coup d’envoi, supervisant les derniers exercices avant de regagner le banc. Un fait de jeu a tout de même retenu l’attention. Franco Mastantuono a obtenu un penalty après une faute dans la surface. Arda Güler s’est chargé de le tirer, mais le portier d’Alcorcón a parfaitement anticipé sa tentative et repoussé le ballon.

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Finalement, le Real Madrid s’est imposé sur la plus petite des marges grâce à un autre penalty, transformé cette fois-ci par Daniel Yáñez. Malgré cet échec, Güler a rapidement relevé la tête en se montrant très actif dans le dernier tiers du terrain et dangereux sur coups de pied arrêtés. De son côté, Mastantuono a confirmé les bonnes impressions laissées lors de ses premières minutes, apparaissant comme le joueur le plus en vue de cette première sortie. Difficile toutefois de tirer le moindre enseignement de cette première sortie. Plus de la moitié de l’effectif est encore absente après la Coupe du Monde, dont plusieurs titulaires qui n’ont repris l’entraînement que depuis quelques jours.

Güler et Mastantuono se distinguent

S’ajoute à cela une importante charge de travail exigée par José Mourinho depuis la reprise, avec des doubles séances et très peu de jours de repos, ainsi que la chaleur étouffante qui régnait sur Madrid. En interne, on assure que Mourinho ne laisse aucun répit à ses joueurs et attend un engagement maximal à chaque entraînement, même pour ce match de reprise. Le technicien portugais a d’ailleurs choisi de laisser une grande partie de ses titulaires sur le terrain pendant une longue période afin qu’ils accumulent du temps de jeu et des automatismes.

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En coulisses, le Portugais se montre néanmoins satisfait du travail effectué à Valdebebas. Les journalistes présents ont également découvert un José Mourinho plus apaisé que lors de son premier passage au Real Madrid, échangeant régulièrement avec son adjoint tout en observant attentivement ses joueurs depuis le bord du terrain. Si les conclusions sportives devront encore attendre, cette première opposition a déjà offert un premier aperçu des méthodes et de l’exigence du technicien portugais, bien décidé à relancer le Real Madrid… en attendant les titulaires et d’autres recrues.