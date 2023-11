PSG : les confidences d’Ousmane Dembélé sur son arrivée

Ousmane Dembélé est rentré chez lui, à Paris, cet été. Après plusieurs saisons au FC Barcelone, plus ou moins convaincantes, l’ailier de 26 ans a retrouvé l’Hexagone. Un retour au bercail pour celui qui s’était révélé au Stade Rennais. Mais cette décision n’a pas été des plus compliquées pour l’international français (39 capes, 4 buts), qui a raconté pour L’Équipe les dessous de son arrivée dans la Capitale.

La suite après cette publicité

«C’était même mes deux meilleures années, avec un coach (Xavi) qui m’a fait confiance. Mais je voulais signer au PSG. C’est plus Paris qui m’a fait changer d’avis que simplement le fait de quitter Barcelone», confie Ousmane Dembélé, désireux de rejoindre Paris. Mieux, il précise qu’il n’a pas eu besoin de KM7 pour prendre sa décision. «Non (rires.). Il n’y a même pas eu d’appel. Il m’a demandé si j’allais venir, c’est tout. Il n’a pas essayé de me convaincre ou quoi que ce soit. On est venus au PSG parce qu’on aime le club, parce que c’est en France, aussi. Je suis d’Évreux, pas loin d’ici et c’est le club qu’on aime. On a adhéré au projet, et on a surtout parlé avec le président, le directeur sportif et le coach». Mardi soir, face à l’AC Milan, Dembélé aura l’occasion d’inscrire son premier but cette saison.

Suivez le match AC MILAN - PSG sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.