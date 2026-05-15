Real Madrid : Fede Valverde réintègre le groupe

La semaine dernière, Fede Valverde s’est pris le bec à deux reprises avec Aurélien Tchouameni. On a d’ailleurs évoqué une bagarre entre les deux hommes. L’Uruguayen, qui a fini en sang, a fini à l’hôpital avec un traumatisme crânien et trois points de suture. Il n’a pas participé au Clasico, ni au match d’hier face à Oviedo.

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Mais ce vendredi, le milieu de terrain a fait son retour à l’entraînement collectif. Il était déjà apparu à Valdebebas ces derniers jours. Mais cette fois-ci, il a retrouvé ses coéquipiers. Il reste à savoir quand il sera apte pour retrouver la formation madrilène.