Real Madrid : l’attitude incompréhensible de Kylian Mbappé avec Brahim Diaz

Après avoir signé une panenka sur penalty en toute fin de match, Kylian Mbappé a dédié son but à… Brahim Diaz. Un geste que personne ne comprend vraiment.

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Le penalty à la panenka de Kylian Mbappé contre Villarreal @Maxppp

Tout va mieux au Real Madrid. Avec leur victoire 2-0 à Villarreal dans un déplacement toujours très compliqué, les hommes d’Alvaro Arbeloa sont désormais leaders de la Liga, en attendant de voir ce que fera le Barça ce soir contre Oviedo. Sur le terrain, on sent des joueurs plus en confiance, plus impliqués, et ce Real Madrid a clairement progressé depuis l’arrivée de l’ancien latéral droit merengue sur le banc de touche, ce dernier ayant réussi à se mettre les joueurs dans la poche très rapidement.

Mais après ce duel du haut de tableau de Liga, on parle surtout d’un fait de match en particulier. Dans les tous derniers instants de la partie, Kylian Mbappé a bénéficié d’un nouveau penalty, histoire de signer le 2-0 et de plier le match. Et le Bondynois s’est offert une panenka. Très vite, sur les réseaux sociaux, les gens ont fait le parallèle avec Brahim Diaz, qui avait manqué sa tentative lors de la finale de la dernière CAN, une semaine plus tôt.

Brahim Diaz a-t-il apprécié ?

Et effectivement, KM10 a bien fait exprès de tirer de cette façon. D’abord, les caméras de Movistar ont pu filmer le Français en train de murmurer à l’oreille du Marocain lors de la célébration du but, lui disant « pour toi, pour toi ». Puis, en zone mixte, s’il y avait encore besoin, il a confirmé que c’était un but dédié à Brahim Diaz. Les intentions de Kylian Mbappé étaient donc positives, mais sur les réseaux sociaux, beaucoup se demandent en quoi ce geste va vraiment aider le Marocain, logiquement dans le dur après avoir été désigné comme principal responsable de la défaite de son pays à la CAN.

DAZN Fútbol
¿EL PENALTI DE MBAPPÉ A LO PANENKA ERA PARA BRAHIM? 👀

“Para él”, dice Kylian Mbappé 🗣️

📹 @SQuirante
Voir sur X

Si le but du Français était de remonter le moral de son coéquipier, beaucoup de fans ont perçu cet évènement comme une humiliation pour le Marocain, et très peu de supporters ont compris ce qu’a vraiment voulu faire l’ancien du PSG, ni comment ce penalty allait aider ou faire du bien au numéro 21 du Real. Quoi qu’il en soit, cette dédicasse à Brahim Diaz est aussi largement relayée dans les médias espagnols, où Marca indique que « Mbappé devra expliquer pourquoi il a choisi de tirer le penalty comme ça », précisant tout de même que ce geste était a priori bienveillant envers le Marocain. Drôle de soirée…

Pub. le - MAJ le
