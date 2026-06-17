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CdM 2026, Portugal : Ronaldo bat un nouveau record à 41 ans

Par Valentin Feuillette
Cristiano Ronaldo @Maxppp
Portugal 1-0 Rép. Dém. Congo
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1 1.06 N 8.50 2 29.0 bonus 100€

À 41 ans et 132 jours, Cristiano Ronaldo est devenu ce mercredi le joueur de champ le plus âgé à débuter un match de Coupe du Monde. Titulaire avec le Portugal face à la République démocratique du Congo, l’attaquant portugais établit un nouveau record de longévité dans la compétition.

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Le quintuple Ballon d’Or rejoint également Lionel Messi dans le cercle très fermé des joueurs ayant disputé au moins un match lors de six Coupes du monde différentes. Présent à chaque édition depuis 2006, Ronaldo poursuit ainsi une carrière exceptionnelle, avec une 24e rencontre mondiale à son compteur.

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