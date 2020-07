La porte s'entrouvre pour l'OM et Nice dans le dossier Kang-In Lee

La suite après cette publicité

«Problème Lee». Super Deporte fait sa une ce lundi avec une information de taille dans le dossier Kang-In Lee (19 ans). Le quotidien sportif espagnol rapporte en effet que le jeune milieu offensif a fait part à la direction du Valencia FC de ses envies d'ailleurs. Il souhaite purement et simplement quitter le club cet été.

L'international sud-coréen (3 sélections), élu meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2019, en a assez de voir que son club formateur ne compte pas sur lui (2 titularisations seulement en Liga cette saison pour un total de 20 apparitions toutes compétitions confondues). Plusieurs entraîneurs se sont assis sur le banc che ces derniers mois (Marcelino, Celades, Voro), mais rien n'y fait, il ne joue toujours pas régulièrement.

Son choix est fait

Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2022, assorti d'une clause libératoire fixée à 80 M€, le jeune homme a donc fait comprendre à ses patrons qu'il souhaitait changer d'air pour rejoindre une écurie qui compterait vraiment sur lui. Une aubaine pour les candidats, visiblement assez nombreux sur cette promesse.

On se souvient que les noms de l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice avaient notamment filtré ces dernières semaines. Les deux écuries de Ligue 1 trouveront-elles les arguments pour prendre la main dans ce dossier ? Kang-In Lee, lui, a en tout cas clairement invité ses courtisans à aller plus loin...