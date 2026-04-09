OM : le message fort de Beye aux supporters

Quatrième de Ligue 1, éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille vit un exercice 2025-2026 plus que contrasté et va tenter de sauver ce qu’il reste à sauver en cette fin de saison. Présent en conférence de presse ce jeudi avant d’accueillir le FC Metz, Habib Beye a d’ailleurs tenu à envoyer un message aux supporters marseillais, logiquement frustrés par la tournure des événements.

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«La compréhension je l’ai. Je comprends la tristesse,. Si vous êtes abonné, vous aimez le club dans les bons et les mauvais moments. Je ne juge pas quelqu’un qui ne vient pas. On aime un club mais les gens sont libres de faire ce qu’ils veulent. La saison est longue, il y a eu des scénarios… Certaines personnes ont aussi apprécié ce qu’on fait. J’espère qu’il y aura du monde pour qu’on ait ce supplément d’âme. On s’appuiera sur eux, sur ceux qui aiment l’OM même s’ils peuvent être frustrés en ce moment».