PSG, Real Madrid : aucune négociation pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Les jours passent et le mercato estival va bientôt fermer ses portes. Et de l'autre côté des Pyrénées, la presse espagnole fait toujours le forcing dans le dossier Kylian Mbappé. Le feuilleton concernant le champion du Monde 2018 est loin d'être fini et Le Parisien apporte une précision de taille ce jeudi soir.

D'après les informations du quotidien régional, il n'y a actuellement aucune négociation entre les Merengues et les Parisiens pour le joueur de 22 ans. Et Le Parisien affirme également que le club de la capitale n'a pas changé d'avis : il souhaite conserver Kylian Mbappé cet été. La Casa Blanca a donc encore du chemin à faire pour mettre la main sur le Français.