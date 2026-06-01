LdC, Arsenal : les ventes du maillot de Gabriel ont explosé de 350%

Samedi soir, Arsenal a perdu la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Les Gunners ont été battus aux tirs au but par le Paris Saint-Germain et Gabriel risque de se souvenir longtemps de cette séance. Le défenseur brésilien a en effet raté sa tentative et envoyé les Parisiens au septième ciel.

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Mais chez les fans des Gunners, personne ne lui en veut. The Athletic révèle que les ventes de maillots floqués au nom de l’ancien Lillois ont augmenté de 350% ce week-end ! Gabriel a même fini par être le joueur d’Arsenal ayant vendu le plus de tuniques à son nom. C’est ce qui s’appelle une belle marque de soutien de la part des fans londoniens.