Liga : l’Atlético arrache la victoire face à Vigo

L’Atlético de Madrid se rapproche de sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Opposés au Celta Vigo cet après-midi, les Madrilènes ont pourtant eu toutes les peines du monde à marquer. Malgré une domination globale, les attaquants de l’Atlético sont tombés sur un excellent Vicente Guaita. Encore sur le banc aujourd’hui, Álvaro Morata est entré en jeu à la mi-temps à la place d’un Angel Correa moins à l’aise que les dernières semaines. Accompagné d’Antoine Griezmann, le duo habituel en attaque cette saison n’a pas non plus réussi à porter l’équipe. Seul un but venu d’ailleurs pouvait libérer les Colchoneros.

Il est arrivé en toute fin de match grâce à un bijou de Rodrigo de Paul. L’Argentin, à la réception d’un ballon dégagé sur corner, a décoché une merveille de demi-volée depuis l’extérieur de la surface de réparation (1-0, 85e). Avec ce résultat, les Colchoneros prennent huit points d’avance sur l’Athletic Bilbao. Le Celta de Vigo devra batailler jusqu’à la fin dans l’optique du maintien. À deux journées de la fin, les Célticos possèdent tout de même cinq points d’avance sur Cadix, premier relégable.