Ligue 1 : L’OL s’offre Auxerre grâce à Yaremchuk et garde sa place sur le podium

Au sortir d’une très belle victoire sur la pelouse du Parc des Princes, l’Olympique Lyonnais avait réalisé le coup parfait en se replaçant sur le podium de la Ligue 1. Et il fallait maintenant confirmer cette nouvelle dynamique devant le public du Groupama Stadium en venant à bout de l’AJ Auxerre, désireux de s’imposer pour sortir de cette place de barragiste. Paulo Fonseca avait d’ailleurs reconduit les mêmes joueurs que face au PSG, à l’exception de Kluivert, qui a laissé sa place pour Yaremchuk.

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Les Lyonnais mettaient d’entrée la pression sur une défense de l’AJA visiblement en difficulté en début de match. Les Gones récupéraient beaucoup de ballons et pouvaient progresser dans la moitié de terrain icaunaise, mais peinaient à se créer une véritable occasion pour ouvrir le score. Mais après un ballon encore vite rendu par Auxerre, Abner pouvait trouver Yaremchuk au point de penalty pour l’ouverture du score (1-0, 19e). Les Lyonnais étaient ensuite bien dans leur match, mais la blessure de Mangala a fortement perturbé l’organisation (32e).

Corentin Tolisso a tout changé

Car quelques instants après la sortie du Belge, Auxerre égalisait sur un coup de billard grâce à l’ex-Lyonnais Diomandé (1-1, 35e). De quoi frustrer l’OL, alors qu’Endrick voyait sa belle frappe enroulée s’écraser sur le poteau (45e). Mais après la pause, l’entrée de Tolisso a tout changé. Le capitaine lyonnais a tout de suite mis de l’impact et, après une belle récupération de Tessmann, il était trouvé par Maitland-Niles pour remettre son club de cœur devant (2-1, 66e).

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Et en quelques instants, l’OL faisait la différence grâce au doublé de Yaremchuk, en coupant, encore une fois, un bon centre de Tolisso (3-1, 71e). L’entrée du capitaine lyonnais a tout changé et a mis un sérieux coup sur la tête aux Auxerrois, qui ont réussi à réduire le score grâce à une belle frappe d’Okoh (3-2, 89e). En maîtrise durant la fin de match, l’OL assure l’essentiel et conserve sa troisième place avant un match capital contre le Stade Rennais. De son côté, Auxerre reste à quatre points de Nice, qui jouera Marseille ce week-end.