Serie A : Naples renverse Benevento, Parme arrache le nul contre le Spezia

C'était la rencontre romantique de la 5e journée de Serie A, avec un duel de frères et un autre sur le banc opposant deux légendes du Milan : Filippo Inzaghi et Gennaro Gattuso. Il suffisait de voir l'émotion de Roberto Insigne au moment d'ouvrir la marque (1-0, 30e) pour comprendre. Des larmes de joie coulaient, pendant que le promu souffrait à domicile face au Naples de Lorenzo. Victor Osimhen marquait en position de hors-jeu (18e), avant que Fabián Ruiz s'offre une opportunité en or d'égaliser (39e) et que Konstantinos Manolas ne fracasse la barre juste avant la pause (44e).

Ce qui devait arriver arriva et Lorenzo Insigne, à force de tenter, remettait les siens à hauteur (1-1 60e). Complétement sous l'eau, Benevento craquait une deuxième fois sur une réalisation de l'entrant Andrea Petagna (2-1, 67e), à son tour servi par Matteo Politano. Une victoire acquise dans la douleur et les larmes qui offre à Naples une provisoire deuxième place. Dans l'autre match joué à 15 heures, le Spezia Calcio avait faire le break à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Julian Chabot (1-0, 28e) et Kevin Agudelo (2-0, 31e), avant que Riccardo Gagliolo ne réduise l'écart (2-1, 34e) et que Juraj Kucka ne convertisse un penalty au bout du bout (2-2, 90e+3), synonyme de match nul.

Les résultats des matches de 15 heures :

Benevento 1 - 2 Naples : Roberto Insigne (30e) pour Benevento ; Lorenzo Insigne (60e) et Andrea Petagna (67e) pour Naples.

Parme 2 - 2 Spezia : Riccardo Gagliolo (34e) et Juraj Kucka (90e+3) pour Parme ; Julian Chabot (28e) et Kevin Agudelo (31e) pour le Spezia.

Le classement de la Serie A