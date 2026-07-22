Équipe de France : l’officialisation de Zinédine Zidane est prévue mardi

La Coupe du Monde 2026 s’est achevée avec la victoire de l’Espagne ce dimanche face à l’Argentine (1-0 après prolongations). La France de son côté a terminé quatrième après avoir notamment échoué en demi-finale contre la Roja (2-0). Une fin de cycle pour Didier Deschamps après 14 ans de mandat et qui va laisser place à un successeur. Tout indique que ce sera Zinédine Zidane.

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Selon L’Équipe, l’arrivée de ce dernier est imminente. Alors que Zinédine Zidane est en train de composer son staff et que Didier Deschamps a fait ses adieux, Zinédine Zidane devrait être annoncé le mardi 28 juillet. Une conférence de presse d’intronisation est prévue, mais pourrait se dérouler dans les jours qui suivent. De quoi laisser le temps au futur sélectionneur de prendre ses marques avant un premier rassemblement prévu fin septembre dans deux mois.