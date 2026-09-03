L’UEFA ouvre une enquête sur Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood et Fenerbahçe après le match face à l’OL

Mercredi 26 août, l’Olympique Lyonnais a joué le match le plus important de sa saison 2026-27. Après avoir obtenu le nul à Istanbul à l’aller (1-1), les Gones espéraient faire plier Fenerbahçe au Groupama Stadium lors du tour préliminaire retour en Ligue des Champions. Malheureusement pour eux, les Rhodaniens ont été battus 2 à 1. Ils ont donc dit adieu à la C1, eux qui devront donc se contenter de la Ligue Europa. De son côté, le Fener va disputer la plus belle des compétitions européennes. Ce, pour le plus grand bonheur du club turc, qui n’a pas manqué de célébrer cette qualification.

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Guendouzi et Greenwood ont chambré l’OL

Cela a été le cas de Mattéo Guendouzi. Insulté et hué durant l’échauffement, le Français avait répondu par des doigts d’honneur. Il a ensuite fêté comme il se doit les buts de son équipe avant de lancer plusieurs « Allez l’OM ! » et de faire le signe du rappeur marseillais Jul une fois son club qualifié. Ce qui a entraîné de vives tensions et des échauffourées sur la pelouse puis dans le tunnel du stade. Peu après, l’international tricolore s’est présenté face à la presse pour s’expliquer sur son attitude.

«Vous savez, quand vous avez 60 000 personnes qui insultent votre famille, votre mère, vos enfants, même avant le match, et que personne dans le camp arbitral ne dit pas au stade de se taire… Parce que je sais qu’en France, quand il se passe ce genre de choses, il y a un temps où ils vont parler aux supporters et le match peut être arrêté. Pendant 90 minutes, même plus avec l’échauffement, ils ont insulté ma famille. C’est quelque chose qui touche. Si tu veux taquiner, alors ça taquine dans les deux sens. Ils ont insulté ma mère et ma famille, pour moi c’était irrespectueux.»

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L’UEFA est sur le coup

Il a ajouté : «après, si on ne peut plus célébrer comme on en a envie, je trouve ça dommage. Tout le monde sait que je suis pour l’OM, je ne l’ai jamais caché. C’est de la taquinerie, ils ont insulté ma famille, si derrière on n’a pas le droit de faire le signe Jul, où on va ? J’en ai vu des matches où les Lyonnais font des célébrations devant le virage au Vélodrome. Faut que ça marche dans les deux sens. Pour moi, j’ai le droit de célébrer. Le signe Jul, il n’y a rien de méchant.» Comme lui, Mason Greenwood, qui a récemment quitté Marseille, a charrié les amoureux de l’OL en lâchant des «Allez l’OM».

Tout cela ne va pas rester sans conséquence. Ce jeudi matin, Fenerbahçe a publié un communiqué de presse pour expliquer que l’instance dirigeante du football européen va sévir. «Suite au match retour des barrages de la Ligue des champions de l’UEFA, l’UEFA a engagé une procédure disciplinaire contre nos joueurs Mattéo Guendouzi et Mason Greenwood, ainsi que contre notre club. Notre club présentera les arguments nécessaires devant les instances compétentes de l’UEFA afin de protéger les droits et les intérêts de nos joueurs et de Fenerbahçe durant cette procédure. Les informations, documents et arguments nécessaires concernant la procédure seront soumis à l’UEFA, et notre club suit de près l’évolution de la situation.» Ce match pourrait donc laisser des traces pour les anciens de l’OM.