Lens très diminué pour affronter Nantes

Avec six points de retard sur le PSG à trois matchs de la fin (Lens doit encore recevoir le leader parisien en match en retard), les Sang et Or ont fait une croix quasi définitive sur le titre. Il leur faut néanmoins confirmer leur 2e place au classement, alors que l’OL est revenu à 4 longueurs derrière.

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Ralenti à Brest (3-3) net à Nice (1-1), le RC Lens espère se relancer lors de la venue de Nantes à Bollaert ce vendredi (20h45) en ouverture de la 33e journée de Ligue 1 mais pas mal d’absents sont à déplorer. Outre les suspensions de Mamadou Sangaré, Adrien Thomasson et Saud Abdulhamid, Pierre Sage a informé en conférence de presse des forfaits de Florian Thauvin et d’Allan Saint-Maximin.