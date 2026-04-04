Les plans XXL de Manchester United pour le mercato, le Bayern Munich retient son souffle pour Harry Kane

Manchester United souhaite une révolution

À Manchester, les changements tactiques sous Carrick ont ouvert la porte à des cibles précises pour le mercato. Depuis l’arrivée de Carrick, à la tête de Manchester United en janvier, le club a connu une véritable révolution tactique, avec une seule défaite en 10 matchs sans aucun recrutement hivernal. Cependant, l’équipe présente encore des failles : pas de vrai ailier gauche, un manque de profondeur au milieu et des blessures à répétition en défense, ce qui pousse les Mancuniens à déjà se préparer pour cet été. D’après le Manchester Evening News, le club a déjà ciblé 5 joueurs précis pour le mercato, dont notamment Mathys Tel, Yan Diomandé ou encore Sandro Tonali.

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Harry Kane laisse planer une incertitude

En Allemagne, on retient son souffle pour Harry Kane. L’Anglais, meilleur buteur de Bundesliga, souffre d’une douleur à la cheville contractée à un entraînement avec l’Angleterre, ce qui met en doute sa présence contre le Real Madrid mardi en Ligue des champions. Vincent Kompany a annoncé que Kane manquera le match contre Fribourg ce samedi pour se soigner, tout en restant « plutôt optimiste » pour le choc au Bernabéu, ce qui laisse tout de même planer une énorme incertitude.

Hansi Flick se confie sur Raphinha

À Barcelone, Hansi Flick a révélé ses discussions avec Raphinha après sa blessure. Le coach du Barça a reconnu publiquement que la blessure de Raphinha, qui le prive de cinq semaines de compétition au moment le plus important de la saison, est un coup dur pour le Barça. Flick a expliqué qu’il a parlé à son joueur par FaceTime, le trouvant très déçu et découragé, et que le club a décidé de lui laisser quelques jours au Brésil avec sa famille pour se ressourcer, avant de le retrouver lundi à l’entraînement.