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CdM 2026, EdF : les mots très forts de Lucas Hernandez sur Kylian Mbappé

Par Samuel Zemour
1 min.
Kylian Mbappé et Lucas Hernandez à l'entainement avec les Bleus @Maxppp

Arrivée mercredi à Boston, l’équipe de France poursuit sa préparation pour son premier match à la Coupe du Monde 2026 face au Sénégal, le 16 juin prochain à East Rutherford. Et à quatre jours du premier grand rendez-vous, Lucas Hernandez était présent devant la presse et a évoqué les récentes critiques contre Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a clairement tenu à prendre sa défense.

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«Kylian est un joueur extraordinaire. Quand tu es Mbappé, tout le monde te regarde avec la loupe, tout ce que tu fais sur le terrain, en dehors du terrain. Ce n’est jamais facile d’être Kylian Mbappé. C’est quelqu’un que j’apprécie. Il est à 100% motivé pour la Coupe du monde. Je n’étais pas là pendant la préparation. Ils m’ont dit qu’il s’était très bien préparé. Il est très motivé, il a envie de commencer la compétition. Toutes les critiques qu’il y a eu cette saison, il va les faire taire», a-t-il expliqué. Une sortie forte pour soutenir son capitaine.

Pub. le - MAJ le
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