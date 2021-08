OM : le retour du grand Steve Mandanda

La suite après cette publicité

Steve Mandanda est une institution à l'Olympique de Marseille. Il est d'ailleurs le joueur le plus capé du club. Mais, cette saison, Pablo Longoria, le président du club, et Jorge Sampaoli, l'entraîneur, ont décidé de lui mettre de la concurrence dans les pattes en se faisant prêter, par l'AS Roma, le gardien espagnol, Pau Lopez, pour le moment indisponible.

Malheureusement pour le champion du monde 2018, le système de jeu et la philosophie d'El Pelado déséquilibrent beaucoup l'équipe, au moins autant qu'elle procure du plaisir aux supporters. Par conséquent, Mandanda se retrouve souvent bien seul pour défendre ses buts et est plus que de raison, probablement, très exposé aux offensives adverses.

Ainsi, il a encaissé deux buts contre Montpellier. Évidemment, l'un est un centre contré par Luan Peres, le second est un but venu d'ailleurs de Gaëtan Laborde. Contre Bordeaux, rebelote. Il encaisse à nouveau deux réalisations, mais cette fois, il paraissait un peu emprunté. Sur le premier, il ferme mal son angle et sur le second, il semble surpris alors que la reprise d'Oudin lui arrive dessus. Inutile donc de dire qu'un début de polémique est apparu.

Des arrêts de grande classe

Le natif de Kinshasa (République démocratique du Congo) était donc attendu au tournant ce dimanche soir à l'Allianz Riviera contre l'OGCN. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été sollicité. D'abord, lors de l'échauffement, durant lequel il a été victime de nombreux jets de bouteilles. Dès le quart d'heure de jeu, il repoussait, in extremis, une frappe contrée par Luan Peres du bout du pied. Mais, dans la foulée de cette occasion, le cuir revenait sur Kasper Dolberg et Mandanda se détendait comme à ses 20 ans.

Cela ne s'est pas arrêté en si bon chemin. En effet, outre les sorties maîtrisées et les frappes repoussées en corner, il détourne une tentative de Mario Lemina de fort belle façon avant que l'Aiglon ne soit signalé hors jeu (53e). Sur le but de Dolberg, bien entendu, il ne peut rien du tout. Mais cette fois, même à un niveau hors normes, il n'a pas suffi. Enfin, on ne le saura jamais. En effet, à la 75e minute, la rencontre a été d'abord interrompue, puis complètement arrêtée parce que les Phocéens n'ont pas voulu reprendre. Mais la soirée de Mandanda, elle, a été réussie.