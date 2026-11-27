Patrick Videira réagit à la comparaison de Daniel Riolo entre lui et Luis Enrique
Dimanche après l’exploit du Mans face à l’Olympique de Marseile au Vélodrome (2-3), Daniel Riolo avait établi un parallèle audacieux entre Luis Enrique et Patrick Videira en déclarant dans l’After : « qu’est-ce que Luis Enrique a de plus que Videira ? » À la veille de recevoir le LOSC au Stade Marie-Marvingt, le coach manceau a été invité à commenter cette déclaration du journaliste, exagérée à ses yeux.
Le coach manceau était même presque gêné
« Je pense que les mots sont trop forts, je le dis ouvertement, je remercie monsieur Riolo, mais sincèrement, pour moi, Luis Enrique est sur une autre planète. C’est quelqu’un qui a gagné 3 Ligue des Champions, c’est autre chose, les mots sont beaucoup trop forts. Ce que dégage le PSG collectivement, et le message qu’il fait passer malgré les grosses blessures, c’est quelque chose de primordial par rapport à un groupe de joueurs. Mais aujourd’hui, on ne peut pas comparer les deux hommes, c’est simplement mon avis. »
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