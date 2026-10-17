PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Nuno Mendes

Visiblement touché, Nuno Mendes n’a pas pu finir la rencontre face à Strasbourg ce samedi (1-3). Le PSG a même terminé le match à 9 après avoir épuisé tous ses changements et vu Maghnes Akliouche quitter le terrain à la suite d’un violent tacle non sanctionné de Jeyland Mitchell.

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Après la victoire de son équipe face au Racing, Luis Enrique a été interrogé sur le cas du Portugais : « j’espère que ce n’est pas grand-chose pour Nuno. On n’a pas voulu prendre de risque… On évaluera la situation demain », a commenté le coach espagnol, à trois jours de la réception du FC Barcelone en Ligue des Champions.