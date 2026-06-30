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Officiel Ligue 1

Monaco annonce sa première recrue estivale

Par Sebastien Denis
1 min.
Flávio Nazinho @Maxppp

L’AS Monaco tient officiellement sa toute première recrue de ce mercato estival en la personne de Nazinho. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le club de la Principauté a définitivement bouclé l’arrivée du prometteur latéral gauche de 22 ans en provenance du Cercle Bruges. Contre un chèque de 5 millions d’euros, le défenseur portugais s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le club du Rocher. Il faut dire que le joueur sort d’un exercice plein et particulièrement abouti en Belgique, où il a prouvé qu’il avait largement l’étoffe pour franchir un nouveau cap. Son séduisant bilan comptable témoigne d’ailleurs de son grand apport offensif dans le couloir, lui qui a compilé 3 buts et 8 passes décisives en 32 rencontres disputées la saison dernière.

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Si les négociations pour finaliser cette transaction n’ont évidemment pas été des plus complexes à mener, le club belge appartenant à l’AS Monaco, ce transfert interne incarne parfaitement la stratégie de développement voulue par la direction asémiste. L’objectif assumé est de favoriser et pérenniser une véritable passerelle entre les deux institutions pour les profils à fort potentiel. Une promotion amplement méritée pour Nazinho, qui aura la lourde tâche d’occuper le flanc gauche de la défense monégasque cette saison, alors que Caio Henrique vient tout juste d’être transféré à l’Ajax Amsterdam et que Kassoum Ouattara est, lui aussi, sur le départ.

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