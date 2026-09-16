Alejandro Garnacho est déjà dans le dur à Aston Villa

Alejandro Garnacho est arrivé il y a moins de deux mois à Aston Villa que son cas commence déjà à poser question. Prêté avec option d’achat (50 M€) par Chelsea, l’ailier argentin vit des débuts franchement compliqués. Il n’a toujours pas démarré la moindre rencontre de Premier League et semble même en perte de vitesse. Entré en jeu à 4 minutes du terme contre Brighton, 12 face à Arsenal et 15 à Hull, il est resté sur le banc lors de la réception de Nottingham Forest le week-end dernier. Sans lui, son équipe n’a pas fait beaucoup mieux (une nouvelle défaite, 2-1), mais un constat s’impose : il recule dans la hiérarchie.

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Depuis le début de la saison, Unai Emery lui préfère le jeune George Hemmings (19 ans) sur le côté gauche de l’attaque. Formé à Nottingham Forest, l’Anglais a l’avantage d’être ambidextre, mais il n’a connu qu’une poignée d’apparitions ces deux dernières saisons, et est surtout milieu de terrain relayeur de formation. C’est un désaveu pour l’ancien Mancunien, et c’est loin d’être le seul. Pour le moment, il est derrière les titulaires comme Buendia, mais aussi certains remplaçants à l’instar d’Alysson, recruté 10 M€ au Gremio l’hiver dernier, et désormais Ibrahim Mbaye, transféré du PSG dans les derniers jours du mercato pour 55 M€.

Il a déjà reculé face à la concurrence

Sur sa première apparition le week-end dernier (et unique pour le moment), l’ancien Parisien a cumulé presque autant de minutes que Garnacho. Comme Alysson, l’international sénégalais évolue pourtant la majeure partie du temps dans le couloir droit. Ça en dit long sur la situation de l’Argentin en ces premières semaines de compétition. « Nous voulons qu’il retrouve le même niveau qu’il avait avec Chelsea durant la première partie de la saison dernière, et à Manchester United, disait Emery en conférence de presse vendredi dernier. C’est un joueur que nous avons recruté pour longtemps, et nous l’aiderons à se sentir à l’aise et confiance pour exprimer sa qualité. »

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Le Basque soutient son joueur en apparence, mais en interne, le staff exprime une forme de déception indique le Daily Mail. Il a du mal à comprendre les consignes exigées par son coach et ne ferait pas l’unanimité lors des séances d’entraînement. En d’autres termes, le joueur de 22 ans doit faire plus pour raccrocher aux wagons, d’autant que la concurrence va s’accroître une fois que les joueurs arrivés tardivement (Mbaye) ou de retour de blessure (Manzambi) seront au point. « Son attitude est positive et c’est très important. Il le veut vraiment et il s’engage comme nous le souhaitons », assurait encore Emery avant de poursuivre.

Le fantôme d’Harvey Elliott

« Maintenant, il a besoin de temps et d’un travail acharné chaque jour. Ensuite, il progressera. À chaque séance d’entraînement, il le prouve déjà. Il s’agit maintenant de le démontrer en match. Il n’a pas assez joué, mais je le vois progresser. Le plus important, c’est qu’il soit constant et exigeant de par son attitude, et je crois qu’il atteindra progressivement son meilleur niveau de performance. » Garnacho semble déjà à la croisée des chemins lors du déplacement à Coventry en League Cup ce soir (21h). S’il ne fait pas partie du onze de départ, il aura du souci à se faire pour la suite, prévient le média anglais.

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Dans ses colonnes, le Daily Mail met en avant un potentiel fiasco à la Harvey Elliott. Prêté par Liverpool avec option d’achat l’an passé, qui devenait obligatoire après un certain nombre de matchs disputés, le milieu offensif avait été limité à neuf apparitions (1 but), avant de repartir. L’option d’achat n’a jamais été levée. Il s’avère que l’Argentin est dans une situation similaire. Son option de 50 M€ deviendra obligatoire si certains objectifs jugés « facilement réalisables » sont atteints. « Il a ce défi à relever, et mon défi est de l’aider à l’atteindre ». Emery est de son côté, mais pour combien de temps ? La situation des Villans, 19es, n’arrange pas. Garnacho doit vite se mettre au diapason pour retrouver le niveau qui fut le sien il y a encore quelques mois. Si ce temps de jeu ne se présente pas ce soir, il pourra commencer à s’inquiéter.