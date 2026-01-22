Menu Rechercher
Manchester United veut prolonger Kobbie Mainoo

Et si le départ de Ruben Amorim changeait tout pour Kobbie Mainoo à Manchester United ? Titularisé en Premier League pour la première fois de la saison seulement lors du derby victorieux contre City (2-0), le jeune milieu de terrain reprend confiance sous l’impulsion de Michael Carrick. S’il faut encore confirmer cette tendance, cela peut inaugurer un renversement de situation.

Candidat au départ cet hiver ou à la fin de la saison, Mainoo n’a plus que 18 mois de contrat à Old Trafford (plus une année en option). La venue du nouvel entraîneur a ouvert la possibilité de le conserver sur le long car selon Sky Sports, la direction souhaite prolonger le milieu de terrain de 20 ans, d’autant que Casemiro (34 ans) va lui s’en aller en juin. Dans la journée, l’ancien Madrilène a annoncé son départ à la fin de son contrat.

