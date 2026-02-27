Menu Rechercher
PSG, Luis Enrique : « demain je peux jouer si vous voulez »

Par Josué Cassé
1 min.
Le Havre PSG
Ce samedi, le Paris Saint-Germain se déplace au Havre sans plusieurs cadres. Outre Ousmane Dembélé et Joao Neves, les Parisiens devront également faire sans Senny Mayulu, Quentin Ndjantou mais également Fabian Ruiz, toujours pas remis de sa blessure au genou. Présent en conférence de presse, Luis Enrique s’est, pourtant, voulu rassurant répondant aux journalistes avec une pointe d’humour.

«Je suis prêt. Demain, je peux jouer si vous voulez. Il faut s’adapter. En tant qu’entraîneur, tu aimerais avoir tous les joueurs. Mais c’était impossible d’avoir tous les joueurs prêts cette saison, l’année dernière c’était très intense et on paie le prix. Seulement trois semaines de vacances, ce ne sont pas des machines. La dernière saison a conditionné cette saison. Il faut s’adapter. On a joué aucune fois avec les 10 joueurs titulaires de la Ligue des champions. Ca montre qu’on ne peut rien planifier. On est premiers dans le championnat, on est encore en lice en Ligue des champions, c’est un bilan notable au vu de la situation. Il faut valoriser tout ce qu’on a fait».

Pub. le - MAJ le
