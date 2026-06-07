Argentine : le staff médical de l’OM pointé du doigt pour Balerdi

L’information a été officialisée ce samedi. Blessé à l’entraînement avec l’Argentine, Leo Balerdi est forfait pour la Coupe du Monde. «Le défenseur argentin a subi une blessure musculaire au mollet de sa jambe droite et ne pourra pas faire partie de l’effectif qui disputera la Coupe du Monde», pouvait-on lire dans un communiqué de la fédération argentine.

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Mais voilà, ce dimanche, La Provence révèle que l’OM a une part de responsabilité concernant cette blessure. En effet, selon le quotidien local, les délais de guérison auraient mal été évalués par le staff médical olympien et ont donc obligé Balerdi à traîner cette gêne beaucoup plus longtemps que prévu. Pire encore, le fait de l’avoir fait reprendre plus tôt a entraîné des rechutes, dont celle qui lui a fait louper le dernier rassemblement de l’Argentine en mars dernier.