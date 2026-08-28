Monaco : les réponses très évasives de Scuro sur la fin du mercato

Présent au tirage de la Ligue Conférence, le directeur sportif de l’AS Monaco, Thiago Scuro, a logiquement été interrogé sur la fin du mercato asémiste et notamment sur le volet des départs. À commencer par le dossier de l’attaquant américain Folarin Balogun. « Je ne sais pas, on a quatre jours de mercato. C’est possible qu’il reste ou qu’il parte », a-t-il confié au micro de Canal+. Et si l’Américain s’en va, l’ASM recrutera-t-elle un remplaçant ? « Peut-être, on verra ».

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Concernant le cas de Lamine Camara, courtisé par Chelsea, Scuro n’a pas pu garantir que son milieu de terrain resterait sur le Rocher. « J’espère qu’il va rester, on travaille pour ça, mais on connait la situation du foot en France. Malheureusement, il faut prendre des décisions pour les sujets financiers, mais on espère que Lamine va rester et continuer une saison de plus avec nous. » Plus tard en zone mixte, il en a remis une couche, assurant qu’il était « important d’avoir un transfert en plus. » « Ce n’est jamais simple en fin de mercato, mais on est prêts à prendre cette décision, c’est aussi notre engagement avec le DNCG de réduire notre masse salariale. »