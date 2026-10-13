Galatasaray-FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Galatasaray ce mardi à 21h à l’occasion de la 2e journée de la phrase de championnat de la Ligue des champions, un match à suivre en direct sur notre site. Actuellement premiers de la Liga et toujours invaincus dans toutes les compétitions, les hommes d’Hans-Dieter Flick voudront l’emporter pour engranger des points et espérer finir dans le top 8 européen, synonyme de qualification directe en huitièmes. De leur côté, les Turcs ont perdu leur premier match contre le Sporting (3-1).

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Pour ce faire, le coach allemand a aligné un 4-2-3-1 avec Dani Olmo en pointe accompagné de Lamine Yamal, Fermin et Gordon. Koundé est sur le banc tandis qu’Eric Garcia débute comme latéral droit avec Cubarsi, Martin et Cancelo. Du côté de Galatasaray, le trio Yunus Akgün, Osimhen, Leao est titulaire en attaque.

Les compositions officielles :

Galatasaray : Cakir – Baris Alper, Davinson, Jakobs, Eren - Lemina, Torreira, Batrakov - Yunus Akgün, Osimhen Leao.

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FC Barcelone : Joan Garcia – Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo – Rodri, Pedri – Yamal, Fermin; Gordon - Olmo.