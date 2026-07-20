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Coupe du Monde

Espagne : quand Aymeric Laporte entre sur un tube français lors des festivités

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Aymeric Laporte avec l'Espagne @Maxppp

Fraîchement sacré champion du monde sous les couleurs de la Roja depuis ce dimanche soir, Aymeric Laporte a marqué les esprits lors des célébrations du titre à Madrid ce lundi soir. En effet, alors que chaque joueur entre sur une musique sur la scène mise en place sur la Plaza Cibeles, le défenseur central a fait son entrée sur scène au rythme du morceau "Pilé" du chanteur Mauvais Djo, un clin d’œil musical en français qui n’est pas passé inaperçu.

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Bien que le morceau soit largement répandu sur les réseaux sociaux, même en Espagne, ce choix de chanson résonne comme un clin d’œil logique et assumé à ses racines. Né à Agen avant d’être naturalisé espagnol pour poursuivre sa carrière internationale, le joueur d’Al-Nassr n’a jamais eu la confiance de Didier Deschamps et s’est rapidement tourné vers la Roja. Un choix qui a finalement porté ses fruits après sa Coupe du Monde impériale et remportée avec les Ibériques.

Pub. le - MAJ le
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