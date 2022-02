Séville, terre de renaissance pour Anthony Martial ?

La suite après cette publicité

« Depuis les deux semaines où il est là, ce que je vois, c'est le bonheur. » Difficile pour Monchi de faire plus clair au moment d'évoquer, auprès de The Times, la situation d'Anthony Martial. En perte de vitesse à Manchester United ces derniers mois, entre blessures et choix du coach, l'attaquant de 26 ans semble déjà avoir retrouvé de sa superbe en Andalousie. Et ce seulement après quelques apparitions sous le maillot du Séville FC, où il est prêté jusqu'à l'issue de l'exercice 2021-2022 et qui a tout de l'endroit idéal pour relancer la carrière de l'international français (30 capes, 2 buts).

Faire venir Anthony Martial en Espagne avait tout d'un pari pour le club sévillan au regard des derniers mois compliqués du Frenchy du côté d'Old Trafford (11 apparitions toutes compétitions confondues pour 367 petites minutes passées sur le pré au total avec les Red Devils cette saison). « Je ne pense pas qu'il y ait un autre directeur du football aussi audacieux que moi », estime d'ailleurs, en toute modestie, le directeur sportif de l'actuel dauphin du Real Madrid en Liga. Pari pour le moment gagnant puisque l'ancien Monégasque réalise un départ canon à Séville.

Un bon départ à Séville

Celui qui a accepté de baisser drastiquement ses émoluments pour rejoindre Séville a en effet déjà conquis beaucoup de cœurs andalous après seulement 3 apparitions avec le maillot des Nervionenses sur les épaules. Il a surtout su redresser la barre après une première compliquée contre Osasuna (0-0, le 5 février). Son entraîneur, Julen Lopetegui, n'avait pas hésité à lui faire savoir. « Anthony doit nous donner beaucoup plus. C’était son premier match et l’adaptation n’est pas facile, il a peu joué cette année et il doit se mettre dans la dynamique et gagner des minutes et de la confiance. »

Sa passe décisive, délivrée contre Elche en Liga (2-0, le 11 février) et son but, inscrit face au Dinamo Zagreb en barrage aller de la Ligue Europa (3-1, le 17 février), sont venus récompenser ses deux dernières prestations très encourageantes avec sa nouvelle équipe, qui entend bien s'appuyer sur le talent et les qualités d'un Martial retrouvé pour aller titiller les Merengues jusqu'au bout dans la lutte pour le titre de l'autre côté des Pyrénées. « Je pense que depuis qu’il est là, il a fait du bon boulot et s’adapte petit à petit au rythme de l’équipe. Il doit s’adapter progressivement. On veut qu’il s’inscrive dans le rythme de l’équipe. Il y parviendra petit à petit », se félicitait l'ancien sélectionneur de la Roja jeudi après la victoire contre les Croates en C3.

Monchi a les clés de l'épanouissement pour Martial

« Quand un joueur a les qualités techniques, tactiques, physiques, ce qu'il faut faire, c'est toucher l'endroit parfait pour que ces qualités réapparaissent. Et nous pensons que nous sommes capables de trouver cet endroit », confie Monchi au Times, convaincu d'avoir la recette adéquate pour tirer le meilleur d'Anthony Martial. « Peut-être que cela pourrait signifier plus d'affection, plus de soutien, plus de confiance ; lui parler davantage, pour que sa famille se sente installée, pour qu'il se sente important. Il n'y a pas de modèle pour chaque joueur, chacun a ses besoins. »

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Manchester United, Anthony Martial retournera en Angleterre à l'issue de la saison. Si les choses se poursuivent telles qu'elles ont commencé pour lui avec Séville, Monchi et Julen Lopetegui pourraient bien tenter de s'offrir ses services de manière définitive. À moins que le nouvel entraîneur de MU, qui succédera à Ralf Rangnick à la fin de la saison en cours, ne fasse du natif de Massy une pierre angulaire de son projet. Quoiqu'il arrive, l'élément offensif formé à l'OL garde la Coupe du monde 2022 comme objectif principal dans sa tête.