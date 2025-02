OM : Pablo Longoria convoqué mercredi par la Commission de discipline

Comme prévu, la sortie de Pablo Longoria dans les couloirs de l’Abbé-Deschamps a fait grand bruit. Furieux de nouvelles décisions arbitrales défavorables contre Auxerre (0-3), il avait crié à la «corruption» et dénoncé un «Championnat de merde». Mais ce lundi, le Président phocéen a tenu à calmer le jeu, via l’AFP, en regrettant ses propos et en les expliquant, de manière différente. De quoi apaiser les tensions, alors que tous les arbitres de Ligue 1 ont annoncé porter plainte pour diffamation.

Mais aussi parce que Pablo Longoria est convoqué, ce mercredi 26 février, devant la Commission de discipline de la Ligue, comme l’annonce RMC Sport. Il est d’ailleurs précisé que la commission livrera directement sa sanction contre le président de l’OM le soir-même, ce qui est exceptionnel. Un cas de figure effectivement permis par le règlement «à raison des circonstances et du bon déroulement des compétitions», est-il mentionné.