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Ligue 1

Strasbourg va vendre plusieurs joueurs

Par Sasha Nahon
1 min.
Diego Moreira @Maxppp

Le Racing Club de Strasbourg devra s’acquitter d’une amende de 13 millions d’euros infligée par l’UEFA pour non-respect des règles relatives au coût de son effectif. La sanction, officialisée mardi, fait suite à l’examen des comptes du club alsacien, demi-finaliste de la dernière Ligue Conférence. L’instance européenne estime que les dépenses liées à l’équipe première dépassent le seuil autorisé par rapport aux revenus générés. Strasbourg s’expose également à une pénalité supplémentaire de 12 millions d’euros si les objectifs fixés avec l’UEFA ne sont pas atteints en 2026.

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Cette situation s’explique notamment par les exercices financiers qui ont suivi le rachat du club par BlueCo en 2023. La stratégie a évolué avec plusieurs ventes importantes, dont celles de Dilane Bakwa, Mamadou Sarr et Habib Diarra, qui ont rapporté près de 80 millions d’euros l’été dernier. Le club devrait poursuivre sur cette voie lors du mercato estival avec les départs annoncés de Valentin Barco et probablement de Diego Moreira, tandis que Guéla Doué, Julio Enciso et Ismaël Doukouré suscitent de nombreuses convoitises selon L’Equipe. Des ventes, associées à une baisse des coûts et à une hausse des recettes, seront nécessaires pour entrer dans les critères imposés par l’UEFA.

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