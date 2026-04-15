Hugo Ekitike forfait pour la Coupe du Monde 2026 !

La tendance se confirme. Au lendemain de la sortie sur civière d’Hugo Ekitike face au PSG (0-2), Le Parisien assure qu’Hugo Ekitike souffre d’une rupture du tendon d’Achille, ce qui était fortement redouté. Conséquence : l’international tricolore ne participera pas à la Coupe du Monde cet été.

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Reste désormais à savoir s’il s’agit d’une rupture partielle ou totale, ce qui impliquerait des périodes de convalescences différentes, mais longues, quoi qu’il en soit. D’après le quotidien, Ekitike n’a même pas la certitude de pouvoir rejouer avant la fin de l’année 2026. Le joueur devrait passer des examens dans les prochaines heures. RMC, qui confirme le forfait d’Ekitike pour le Mondial, indique que le joueur avait passé un premier examen dans le vestiaire, qui laissait présager une mauvaise nouvelle.