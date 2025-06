PSG : Botafogo a mis fin à une malédiction de 13 ans

Cette nuit, Botafogo a réalisé un bel exploit en battant à la surprise générale le Paris Saint-Germain. Une victoire 1-0 qui permet au club brésilien de prendre seul la première place du groupe B et donc d’être tout proche des huitièmes de finale.

Et si le Brésil et toute l’Amérique du Sud célèbrent ce succès, c’est qu’il y a bien une raison. Outre une victoire de prestige pour Botafogo, c’est surtout la fin d’une série noire qui durait depuis 13 ans. En effet, cela faisait 13 ans qu’une équipe sud-américaine n’avait plus battu une formation du Vieux continent. Le dernier succès latino remonte à 2012, quand le Corinthians avait remporté le Mondial des Clubs (redevenu la coupe Interncontinentale) face à Chelsea (1-0).

