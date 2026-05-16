PSG : les grandes confidences de Luis Enrique avant la finale de Ligue des Champions

Le 30 mai à Budapest, le Paris Saint-Germain aura rendez-vous avec Arsenal pour une finale de Ligue des Champions qui s’annonce sans favori désigné. En face, les Gunners ont bouclé la phase de ligue avec un bilan parfait avant d’écarter successivement le Bayer Leverkusen, le Sporting CP et l’Atlético Madrid. Un parcours qui force le respect, et que Luis Enrique ne minimise pas. Après avoir concassé l’Inter Milan la saison dernière lors de la finale de C1 remportée (5-0), la donne ne devrait pas être la même cette année face aux Gunners.

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Le coach parisien a d’emblée fixé les priorités ce samedi en conférence de presse avant cette finale tant attendue. Bien aidé par un titre déjà acquis et l’absence de finale de Coupe de France :«la première chose qu’il faut faire, c’est s’adapter au calendrier. On ne joue pas la finale de la Coupe de France. On aura le temps de faire des entraînements tactiques pour parler sur la défense et l’attaque. L’objectif est d’arriver avec les joueurs dans les meilleures conditions. Lors d’une finale, c’est impossible de déterminer un favori.»

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Luis Enrique ne se souvient pas de la finale à Munich

Pour arriver dans les meilleures conditions, l’aspect mental pour être performant n’est pas le seul suffisant. Il faut aussi aborder le dernier match de la saison avec entrain pour être prêt à la finale : «la première a été incroyable et inoubliable. Mais actuellement je ne m’en rappelle plus, elle appartient à l’Histoire. La deuxième est la plus importante. Si je suis honnête, on n’a pas encore parlé de la finale. La meilleure manière de préparer la finale, c’est de jouer demain avec de l’intensité. La finale se jouera sur des petits détails, comme contre Liverpool ou le Bayern Munich. On ne doit pas oublier la chance qu’on a de jouer une finale.»

Luis Enrique ne doute pas de ses forces. Conscient qu’il a remporté une finale de C1 la saison dernière, le coach espagnol sait que cette expérience sera utile à son groupe. Pour autant, il a confié ne plus se souvenir et ne plus vouloir se souvenir de cette finale passée. «Je ne me rappelle de rien. Si tu penses au passé, tu es distrait», a-t-il tranché. Vous l’aurez compris, le 30 mai est déjà dans toutes les têtes du côté parisien même s’il faudra surtout être prêt le jour J à Budapest.