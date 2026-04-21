Le RC Lens cogne le TFC et jouera la finale de la Coupe de France !

Comme on se retrouve. 4 jours avec un match au scénario renversant (3-2), le RC Lens retrouvait Toulouse dans ce même stade Bollaert, encore mieux échauffé pour cette "revanche". Les deux rencontres n’ont pourtant rien à voir entre elles. La première a permis aux Sang et Or de revenir à un point du PSG en Ligue 1, la seconde offre une place pour la finale de la Coupe de France que les Artésiens n’ont plus atteint depuis 1998. Ils n’ont même jamais remporté la doyenne des compétitions nationales malgré leurs 120 ans d’existence. Il est temps de remédier à cette anomalie en faisant débuter Saint-Maximin et Baidoo dans le onze. Mais en face, le TFC, vainqueur de la compétition en 2023, a l’expérience de ces grands rendez-vous.

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On ne s’y trompait pas, les pieds lensois tremblaient durant ces premiers instants. Dönnum manquait une première situation après quelques secondes (1ère), Baidoo perdait un ballon dangereux et Sangaré évitait un avertissement dès la 3e minute qui aurait été bien embêtant pour la suite de la soirée. La première accélération des locaux fut pourtant la bonne après ce départ flottant. Lancé dans la surface par une remise de Thomasson, Thauvin se faisait faucher par Demba Diop alors qu’il se présentait seul. Le fautif s’en tirait presque bien avec ce jaune et ce penalty concédé, transformé par la victime (1-0, 9e). Un coup rude pour des Pitchouns bien entrés dans cette demi-finale de Coupe de France.

Lens vise sa première Coupe de France

Porté par son public et ce début de rencontre idéal, Lens a rapidement pris le large grâce à Saint-Maximim. Alerté à l’entrée de la surface par Thauvin, l’ailier contrôlait pour éviter Koumbassa et ajuster Haug d’une frappe enroulée au premier poteau (2-0, 16e). Ça sentait déjà bon pour les hommes de Pierre Sage. Le poing serré du technicien en disait long, même si le match ne faisait que commencer. Il y a sans doute eu un relâchement coupable dans les têtes puisque rapidement après le break, Baidoo se trompait sans son choix et permettait au bout de l’action à Hidalgo de relancer ce match (2-1, 21e). Malgré cette réduction de l’écart, et cette erreur défensive évitable, les Lensois n’ont pas vraiment douté pour vite repartir de l’avant.

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Il ne leur a pas fallu bien longtemps pour reprendre le contrôle de la soirée et se détacher, à nouveau. Abdulhamid débordait Cresswell côté droit pour centrer dans les six mètres à ras de terre. Haug avait beau repousser, Udol surgissait pour conclure dans le but vide (3-1, 34e). Au retour des vestiaires, le rythme tombait légèrement avec même un temps un peu plus faible pour le RCL même si Édouard (49e) et Saint-Maximin (53e) se procuraient deux situations. Les changements intervenus à l’heure de jeu n’ont pas profité au TFC, contraint de se découvrir. La défense a même abdiqué sur ce coup-franc de Thauvin repoussé par Haug. Personne ne suivait, sauf Abdulhamid, passeur pour Thomasson (4-1, 74e). Bollaert laissait éclater sa joie, pour de bon cette fois. Lens retrouvera le Stade de France le 22 mai 2026, pour une finale contre Strasbourg ou Nice.